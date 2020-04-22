23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığını belirterek, ilçede bu yıl düzenlemeyi planladıkları "1.Uluslararası Ürgüp Çocuk Şenliği"ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelediklerini, gelecek yıldan itibaren renkli görüntülere sahne olacak etkinliği düzenlemeye başlayacaklarını ifade etti.

Aktürk, yarın akşam saat 21.00'de tüm çocukları ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet etti.

AK Parti İl Başkanı Yanar da mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun milli tarihin en parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türk milleti açısından milli birlik ve beraberliğin sarsılmaz ifadesi olduğunu kaydeden Yanar, "Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde tüm çocuklarımızın, milletimizin ve Nevşehir halkının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA