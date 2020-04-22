23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, "Tarih boyunca, her türlü zorluğun ve sıkıntının, birlik ve beraberlik içinde üstesinden gelmiş aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığının tezahürü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Başta cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz emanetleri başta olmak üzere dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA