23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Doruk, mesajında, milli iradenin tecellisi ve istiklalin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüyle birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutlamanın büyük heyecanı içinde olduğunu belirtti.

Doruk, 23 Nisan'ın, aziz milletin bütün dünyaya, kendi geleceğini tayin etme konusunda tek söz sahibinin yine kendisi olduğunu ilan ettiği bir gün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan ve milli mücadele sürecini en iyi şekilde yöneterek zaferlere imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ezelden beri hür ve onurlu yaşamayı kendine düstur edinen aziz milletimizin egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin timsali, müreffeh yarınlarımızın teminatı olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz için yepyeni bir milat olmasının yanı sıra tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olması hasebiyle de önemlidir."

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor günlerden geçtiği bu süreçte, devletin aldığı tedbirlere aklıselim ile riayet ederek salgınla mücadele sürecine destek olan gençlere şükranlarını sunan Doruk, "Milli egemenliğimizin timsali TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA