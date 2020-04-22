23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsledi, balkonlara Türk bayrağı ve balonlar astılar.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsledi, balkonlara Türk bayrağı ve balonlar astılar. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okullarda değil, evlerde yapılacak. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde de çocuklar, 23 Nisan hazırlıklarına başladı. Evlerinin pencerelerini süsleyen çocuklar, balkonları da Türk bayraklarıyla donattı. Kaynak: AA