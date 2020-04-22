23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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Şanlıurfa, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsledi, balkonlara Türk bayrağı ve balonlar astılar.

22.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini süsledi, balkonlara Türk bayrağı ve balonlar astılar.

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okullarda değil, evlerde yapılacak.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde de çocuklar, 23 Nisan hazırlıklarına başladı. Evlerinin pencerelerini süsleyen çocuklar, balkonları da Türk bayraklarıyla donattı.

Kaynak: AA

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