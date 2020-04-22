23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların, ülkenin en değerli varlıkları, geleceğin güvencesi, sevinci ve umudu olduğunu aktaran Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen, düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvenimiz tamdır. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA