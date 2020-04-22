23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Edirne'de yaşayan vatandaşların ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bu yıl milli egemenliğin 100. yıl dönümünü de kutlayacaklarını ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan tam 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' dediği günün yıl dönümü. 23 Nisan TBMM'nin, yani egemenliğin bizatihi kullanıldığı yerin, açılışının yıl dönümü. Cumhuriyetin kuruluşuna giden ilk taşların döşendiği gün. ve o büyük insanın, o dehanın, o liderin dünyada bütün çocuklardan önce Türk çocuklarına armağan ettiği, Çocuk Bayramı'nın yıl dönümü.

Milli Egemenliğin 100. yılını kutladığımız bugünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarıyla beraber bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. El ele, el birliğiyle nice 100 yıllara. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti var olsun Mustafa Kemal Atatürk ve fikirleri. Ne mutlu Türküm diyene."

Kaynak: AA