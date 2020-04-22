23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin, ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

Millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelleri atılırken, geleceğin teminatı olan çocukların unutulmadığını ifade eden Canalp, çocuklara duyulan güvenin bir ifadesi olarak bu bayramın tüm çocuklara armağan edildiğini bildirdi.

Çocukların ülkenin en değerli varlığı, geleceğin güvencesi ve yaşama sevinci olduğunu aktaran Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır.

İnanıyorum ki; her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclisimizin kuruluşunun 100. yılında daha da coşkulu kutlayacağız. İçinde bulunduğumuz zor zamanlar bizi bundan alıkoyamayacaktır. Kıymetli veliler, bu süreçte bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte yaşayın, bayramı evinize, balkonlarınıza, şehrimize getirin."

Vali Canalp, şu ifadeleri kullandı:

"Kadim milletimizden aldığı güçle devletimiz, sizlerin daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli yarınlara ulaşmanız için var gücüyle çalışmaktadır. Unutmayın ve inanın, birlikte kutlanacak nice güzel bayramlarımız bizleri bekliyor. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA