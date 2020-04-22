23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, 23 Nisan tarihinin Türk milleti ve tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bundan tam 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya tescillendiğini aktaran Altuğ, "Bu tarih sadece TBMM'nin açılması olarak kalmayarak laikliğin, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin de simgesi olmuştur. Yüce Türk milleti, cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiği asalet ve cesareti günümüzde de en güçlü şekliyle ortaya koymaktadır. Milletimizin bağımsızlık duygusu, yeni nesillerde de kendini hissettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Altuğ, bu yıl koronavirüs nedeniyle milli egemenliğin 100. yıl dönümünü evlerde gurur ve coşkuyla kutladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği ve gerçek sahipleri çocuklarımıza ve gençlerimize duyulan güvenin gösterilmesi açısından 23 Nisan ayrı bir öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliği kayıtsız ve şartsız biçimde gerçek sahibi olan milletimize emanet ve teslim ettiği bu 23 Nisan ruhunu, çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu zor günlerde anlıyoruz ki çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişerek ülkemize ve tüm dünyaya katkı sağlaması, eğitim temelleriyle mümkün olacaktır. Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat sürmesi ve iyi birer birey olarak dünyaya katkı sağlaması bizlerin en büyük temennisidir.

Çalışmalarımız, yaptığımız her iş çocuklarımızın geleceği içindir. Bu ülkenin gerçek sahipleri çocuklarımıza olan güvenimiz tam. İnanıyoruz ki barış ve kardeşlik içerisinde bir dünya kurmak çocuklarımızın eseri olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ulusal egemenliğimizin kutsal çatısı olan TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, aziz milletimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA