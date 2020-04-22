23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Coşkun, mesajında, 23 Nisan'ın, şanlı tarihte yeni bir dönemin başlangıcı olan devletin temellerinin atıldığı, TBMM'nin kurulduğu önemli bir gün olmasının yanı sıra tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması hasebiyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunun yaşandığı bu günlerde, birlik ve beraberlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Milli birliğin ve millet iradesinin oluşturduğu Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, günümüzün kurtuluş mücadelesine kadar her daim egemenliğimizin yapı taşlarının örüldüğü bir toplum mutabakatına ev sahipliği yapmıştır. En zor ahval ve şartlarda dahi görevini şerefle icra eden millet temsilcileri, bombaların hükmü ve namluların hedefi altında dahi, milletin iradesini koruma görevlerinden taviz vermemiştir. Gazi Meclisin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının onurlu mücadelelerini saygıyla yad ederken, geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan edilen bu güzel gün dolayısıyla, tüm dünya çocukları için sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: AA