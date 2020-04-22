23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, millet iradesinin temsilcisi olan TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiş dünyadaki ilk çocuk bayramı olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Ancak bütün dünyayı ve ülkemizi de etkileyen ve insan sağlığını tehdit eden korornovirüsle mücadele nedeniyle uygulamış olduğumuz tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma gereği bu güzel günü ve bu güzel bayramı birlikte meydanlarda kutlayamıyoruz. Bu yıl bayramımızı gönüllerimizde kutlayalım, evlerimizi bayraklarla donatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımızın çağrısına uyarak 23 Nisan akşamı saat 21.00'da evlerimizden, balkonlarımızdan hep beraber İstiklal Marşımızı okuyarak, coşkumuzu haykıralım."

Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Milletvekili Tüzün

Tüzün ise bir asır önce Türklüğün adını şanlı tarihin sayfalarına tekrar altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Tüzün, mesajında şunları ifade etti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir ulusun kaderinin yeniden belirlendiği gibi dünyada örneği olmayan tek çocuk bayramıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı sırasında açılan TBMMM, millet egemenliğinin ve ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama iradesinin sembolü olmuştur.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünde bizler bugün çok daha gururlu ve onurluyuz. Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, cumhuriyet ve demokrasimize olan bağlılığını tüm gücüyle sürdürmektedir."

Kaynak: AA