23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kovid-19 ile mücadele sürecinin 23 Nisan coşkusuna engel olmayacağını belirterek, Kayserilileri bayram akşamı ay yıldızlı bayraklarla balkon ve pencerelerine davet etti.

Kayseri'de 23 Nisan'ın coşkuyla kutlanacağını aktaran Büyükkılıç "Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü maalesef arzu ettiğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Ancak bu bizim sevincimizi paylaşmaya engel değil. Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayserimizin güzel insanları ve sevgili yavrularımız yine coşkuyla 100. yılımıza sahip çıkacaktır. Yavrularımızın 100. yıl coşkusunu kutluyorum. Yavrularımıza bu bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kutlamanın merkezinin Ziya Gökalp Mahallesi olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan akşamı saat 21.00'de coşkulu bir kutlama gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın söyleneceği kutlamaya vatandaşlar balkon ve pencerelerinden katılacak. Büyükşehir Belediyesi, kutlamanın yapılacağı bölgedeki vatandaşlarımıza ay yıldızlı bayrağımızı dağıttı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerle görsel şölen de sunulacak."

Kaynak: AA