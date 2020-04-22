23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan, Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kuruluşu ile egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine verildiğini belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olduğunu ataran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, ne mutlu ki sizlere milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Sizler, bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatısınız. Şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatanın gelecek sahipleri sizlersiniz. Bundan sonra görev ve sorumluluk sizlerindir.

En önemli göreviniz milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak, yaşamak ve yaşatmaktır.

Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

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