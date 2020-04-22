23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, çocuklara, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayretle çalışılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, çocuklara, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayretle çalışılması gerektiğini belirtti.

Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla Türkiye'nin yüzünü Batı'ya doğru çevirdiğini ve emin adımlarla yürümeye başladığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere olan inancını göstererek, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini belirten Kartaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş, barış içinde yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor günlere denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA