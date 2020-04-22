23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, milli egemenliğin sembolü, kurtuluş mücadelesinin ve demokrasi tarihinin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların sevincini ve coşkusunu paylaştıklarını vurgulayan Aksoy, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarih olduğunu bildirdi.

Aksoy, bu tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan Türk milletinin, öncelikle dört bir yanı işgal edilmiş vatanında özgürlük meşalesini yeniden tutuşturduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yokluklar içerisinde kurulan ilk meclis, önce milletimizi tek çatı, tek ülkü, tek bayrak altında toplamış, daha sonra da eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu destan, var oluşunu hürriyetine adamış bir milletin topyekun temsil edildiği, milli iradenin kalbi meclisimiz ve onun kurucu kahramanlarının başarısıdır. Geleceğin güçlü Türkiye'sinin kurulmasının sizlerin elinde olduğuna inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü sizlere armağan ederek, sizlere olan sevgisini ve güvenini anlatmak istemiştir. Sizler, çağdaş ve mutlu Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Sizlerin nitelikli, tarihini bilen, kültürlü, aydınlık düşünceli, yeniliklere ve gelişmelere açık, insana değer veren, ulusal değerlerini önemseyen kuşaklar olarak yetiştiğinizi görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Milletini ve yurdunu seven, özgüveni yüksek, katılımcı ve kendi kararlarını verebilen, her şartta ve ortamda sorumluluklarını yerine getirmeye hazır kuşaklar olarak, çabalarınızla yarınlarımızın daha aydınlık olacağından kuşku duymuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor, yüzlerindeki gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA