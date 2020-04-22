23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:32
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve bağımsızlığın tüm dünyaya gösterildiği tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin 23 Nisan 1920'de ortaya koyduğu milli iradeyle bağımsızlık için kenetlendiğini ve ülkeyi düşmandan temizlediğini hatırlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Coşkuluyuz, gururluyuz ve sevinçliyiz çünkü milli irademizin ve egemenliğimizin en büyük sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünü kutlamaktayız. Osmanlı Devletinin zayıflamasını fırsat bilen dış mihrakların Türk'ün bulunduğu coğrafyaya el koyma arzusuna karşı milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekun kurtuluş mücadelesine girişmiş ve bu milli mücadeleden yüzünün akıyla çıkmıştır. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin temsil yeri olmakla beraber, milli mücadelemizin karar alma ve yürütme merkezi de olmuştur."

KTO Başkanı Gülsoy'dan 23 Nisan mesajı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da mesajında, Türk milletinin 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Gülsoy, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gün olduğunu ifade etti.

Gülsoy, egemenliğin simgesi olan meclisin kuruluş gününün, çocuklara ve yeni nesillere bayrak olarak armağan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, aziz milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olurken, o günden bu yana daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklara emanetidir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır."

Nursaçan'dan 23 Nisan mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesajında, 23 Nisan'ın her şeyi elinden alınmış bir milletin vatanı, bayrağı ve imanı söz konusu olunca en güçlü ordulara karşı nasıl bir zafer kazanacağını tüm dünyaya haykırmanın, küllerinden yeniden doğuşun adı olduğunu belirtti.

Mücadelede genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza verdiğini hatırlatan Nursaçan, düşmanlara karşı destansı bir mücadele sergilendiğini ifade etti.

Nursaçan, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram sadece Türkiye'deki çocukların değil, dil, din, renk ayırt edilmeksizin dünyanın her yanındaki yavruların bayramıdır. Bugün dünyamızda yaşanan tüm olaylar en başta çocukları etkilemektedir. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde mağdur ve esaret altında olan yavrularımızın daha iyi ve müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmak her birimizin görevidir. Bizler de bu günde çocuklarımız için birlik olup, daha iyi bir dünya ve güçlü yarınlar için el ele vermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Milleti'nin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram, inşallah nice seneler daha dört bir yanda kutlanacaktır."

Kaynak: AA

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