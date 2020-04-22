23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirtti.

Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutlanan bu bayramın, çocuklara verilen değerin en güzel örneği olduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için, milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü de aynı gurur ve heyecanla kutladıklarını, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığın TBMM ile tüm dünyaya ilan edildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin programlarla kutlanamayacağına değinen Zorluoğlu, herkesi 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Kaynak: AA