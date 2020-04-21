23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:56
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, ülke olarak TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Milli iradenin hayat bulduğu 23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiş, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığını aktaran İba, bu durumun, Türk milletinin ve Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük ifadesi olduğunu bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' parolasıyla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. TBMM, aynı zamanda bağımsızlığın da sembolüdür. İşte bu anlayışla bizler de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anarken, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın ve bütün hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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