23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında farklı konseple kutlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında farklı konseple kutlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Karataş Akşemsettin Parkı'nda saat 11.00'da balkonlardan müzikler eşliğinde balonlar uçurulacak.

Saat 19.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlanarak Şehitkamil ve Şahinbey bölgesinde kamyonlarla fener alayı gerçekleştirilecek.

Son olarak saat 21.00'da ise Türkiye genelinde okunacak İstiklal Marşı'na eşlik edilerek, 22.30'da fener alayı son bulacak.

Şahinbey Belediyesi de sosyal medyada çeşitli yarışmalar düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden çocuklara "En güzel şiiri veya şarkıyı sen söyle", "En güzel resmi sen çiz" konulu organizasyon hazırlandı.

Çocuklar yaptıkları çalışmaları #Şahinbeyde23Nisan etiketiyle paylaşacak. En fazla beğeniyi alan yarışmacıya hediye verilecek.

Ayrıca evlerinde bulunan çocukların vakitlerini daha verimli değerlendirebilmeleri için 950 bin kitap dağıtımı yapılacak.

Kaynak: AA