23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, Cumhuriyetin ilan edilmesi yolunda, özgürlük ve bağımsızlığın temellerinin atıldığını belirtti.

23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek bayram olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Ulusal bağımsızlığımıza kavuştuğumuz 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM'nin 100. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Çocuklarımızın çocukluklarını yaşayacağı, barış kardeşlik ve dayanışma duygularıyla gelecek kaygısı duymayacakları bir ortamda büyümeleri dileğimle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."

Kaynak: AA