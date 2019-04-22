23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Gaziantep Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında TBMM'nin açılışının 99. yılını kutlamanın mutluluğu, onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılması ile millet egemenliğinin hayata geçirildiğini vurgulayan Gül, bu önemli günün dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna değindi.

23 Nisan'ı, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yıl coşkuyla kutladıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM, bu anlamıyla ulusal egemenlik adımlarından birini tamamlamış ve halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bu mutlu günü geleceğimiz olan, bugünün küçükleri yarının ise büyükleri, yöneticileri, iş adamları esnafları, çiftçisi, işçisi, siyasetçisi olan çocuklara armağan etmiştir.

Bağımsızlığımız, bizim en değerli varlığımızdır. Türk milleti, geçmişten bu güne egemenliğini yitirmemiş ve onu kaybetmemek, ona sahip çıkabilmek için çok zorlu mücadeleler vermiştir. Böylece dünya tarihinde adından sık sık söz ettirerek şerefli bir geçmişe sahip olmuştur. Sevgili çocuklar, sizler, geleceğimizin umudu, aydınlık yarınlarımızsınız, sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz."

Kaynak: AA