23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bağımsızlık meşalesini sımsıkı tutan, her bir ferdiyle düşmana karşı omuz omuza mücadelenin başlatıldığı yer olan TBMM'de yeni bir varoluşun ilk adımları atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'ın, milletin istiklal ve istikbaline yön veren, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Çalık, "Azim ve tutkuyla bağımsızlık mücadelesine ışık tutan, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarını döşeyen Meclisimiz, ülkemizin geleceğine yeni ufuklar açmıştır." ifadelerini kullandı.

Çalık, savaşlardan bitap düşen, yok olma sürecinden çıkarak tekrar küllerinden doğan milletin arkasındaki yegane gücün yeni kurulan Meclis olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık meşalesini sımsıkı tutan, her bir ferdiyle düşmana karşı omuz omuza mücadelenin başlatıldığı yer olan TBMM'de yeni bir varoluşun ilk adımları atılmıştır.

Milletin temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan Meclis, milli mücadeleyi yönetmiş, bağımsız gücünü milletten alan bir devlet anlayışı ile Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Öyle ki Milli Mücadele'de dahi Meclis üstünlüğü temel ilke olarak benimsenmiş, en zor şartlar altında TBMM'nin demokratik muhafazasına ehemmiyet gösterilmiştir. Böylece Meclisimiz, tüm mazlum ve mağdur milletlerin bağımsızlık inancına ve hür yaşama arzusuna nasıl ulaştığını göstermiş, örnek olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarihin seyrini değiştiren bu olaylar silsilesinin ve başarılarının altındaki en büyük kahramanlık destanını yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini şükranla, rahmetle yad ediyor, vatanımızın müdafaasında canını esirgemeyen tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çalık, bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış, mutluluk ve daimi tebessüm getirmesini temenni etti.