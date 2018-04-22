23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çocukların ve tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak, "Geçmişte önemli kararlara imza atan, büyük anları tarihe not düşen bu yüce millet, iradesini daha güçlü, daha etkin, daha hızlı bir yönetim modeli için kullanmıştır. Artık 'Büyük ve Güçlü Türkiye' daha da yakındır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli mücadele ve milli irade temeli üzerinde yükselen Türkiye'nin, aynı inanç ve kararlılıkla yeni hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Kurtulmuş, "Geçmişte önemli kararlara imza atan, büyük anları tarihe not düşen bu yüce millet, iradesini daha güçlü, daha etkin, daha hızlı bir yönetim modeli için kullanmıştır. Artık 'Büyük ve Güçlü Türkiye' daha da yakındır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ve milletin istiklali ve istikbali için şehitlik mertebesine erişen tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, çocukların ve tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını kaydetti.