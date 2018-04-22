23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 23 Nisan'ın demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en net göstergesi ve yarınların geleceği çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkar camiamız adına, milletimizin kendi geleceğini kendisinin belirlediği bu önemli dönüm noktasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın demokrasinin, milli iradenin ve millet egemenliğinin en net göstergesi ve yarınların geleceği çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkati çekerek, aydınlık bir gelecek için onların en iyi şartlarda eğitilip yetiştirilmesinin bir ülkenin yaşaması için teminat olduğunu vurguladı.

Barış ortamının olmadığı, eğitimsizlik, açlık gibi felaketlerle savaşan toplumlarda türlü problemlere maruz kalan çocukların hiç zorluk çekmediği günler temennisinde bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Onların tek başına karar verebilen, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek donanımla yetiştirilmesi ortak hedefimizdir. Mustafa Kemal de bunun bilinciyle 23 Nisan'ı öncelikle Türk çocuklarına armağan etmiş, daha sonra ulusal bir bayram haline gelmiştir. Küçük kalplerinde sadece sevgi ve güzelliği barındıran tüm çocuklara armağan edilmiş bu bayramın, hiç mutsuz çocuk olmadığı günler getirmesini diliyorum. Öte yandan bir ülkenin geleceğinin diğer teminatı olan halk egemenliği ve demokrasinin önemi de böyle bir günde iyi anlaşılmalıdır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun kanıtıdır. Esnaf ve sanatkar camiamız adına, milletimizin kendi geleceğini kendisinin belirlediği bu önemli dönüm noktasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 98. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyorum."