23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

Öğrencileri sırasıyla makam koltuğuna oturtan Sonel, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere hitaben konuşan Sonel, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu makamın gerçek sahibi çocuklarımızdır. Çocuklarımızı seviyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenlerimizin gayretlerini biliyoruz. Bu vesile ile hem öğretmenlerimize hem idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yapmamız gerek ne varsa seve seve yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim için çocuklarımın iyi şartlarda yetişmesi hem bir görev hem de bir sorumluluktur. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."