23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bağımsızlığımızın simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz.

Taşıdığı önem bakımından tarihimizin dönüm noktası olarak nitelendireceğimiz günlerden olan 23 Nisan; aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Meclisimiz; kahraman milletimizin özgürlük ve bağımsızlığını kazanmak maksadıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük etken olmuştur. Meclisimizin çatısı altında alınan kararlarla ülkemizin hızla yaraları sarılmış, yine bu çatı altında üstün gayret ve azim gösterilerek her alanda büyüme ve gelişme için canla başla çalışılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara ithaf ederek onlara bu ülkenin yarınları olarak bakmış; egemenliğimizi ve ülkemizi çocuklara emanet etmiştir. Böylelikle 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olarak da ayrı bir anlam ve değer kazanmıştır.

Bizler de çocuklarımızı sevginin, merhametin, iyiliğin temsilcileri olarak görüyoruz. Milli ve manevi değerlere sahip, yaşadıkları çağa uygun donanımla yetişen çocuklarımız sayesinde gözümüz arkada kalmayacak, ülkemiz ve toplumumuz önce çocuklarımızın kalbinde sonra omuzlarında daha da büyüyecektir.

Bu yıl 23 Nisan pandemi sebebi ile buruk geçse de en kısa zamanda caddelerin, sokakların cıvıl cıvıl olduğu bir bayramı hep birlikte yaşayacağız.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi; Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden Birinci Meclis'in kahraman mensuplarını rahmetle yâd ediyorum.

En büyük hazinemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Bültenler

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:51:12. #1.15#

title