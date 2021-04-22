23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bağımsızlığımızın simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz.

Taşıdığı önem bakımından tarihimizin dönüm noktası olarak nitelendireceğimiz günlerden olan 23 Nisan; aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Meclisimiz; kahraman milletimizin özgürlük ve bağımsızlığını kazanmak maksadıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük etken olmuştur. Meclisimizin çatısı altında alınan kararlarla ülkemizin hızla yaraları sarılmış, yine bu çatı altında üstün gayret ve azim gösterilerek her alanda büyüme ve gelişme için canla başla çalışılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara ithaf ederek onlara bu ülkenin yarınları olarak bakmış; egemenliğimizi ve ülkemizi çocuklara emanet etmiştir. Böylelikle 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olarak da ayrı bir anlam ve değer kazanmıştır.

Bizler de çocuklarımızı sevginin, merhametin, iyiliğin temsilcileri olarak görüyoruz. Milli ve manevi değerlere sahip, yaşadıkları çağa uygun donanımla yetişen çocuklarımız sayesinde gözümüz arkada kalmayacak, ülkemiz ve toplumumuz önce çocuklarımızın kalbinde sonra omuzlarında daha da büyüyecektir.

Bu yıl 23 Nisan pandemi sebebi ile buruk geçse de en kısa zamanda caddelerin, sokakların cıvıl cıvıl olduğu bir bayramı hep birlikte yaşayacağız.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi; Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden Birinci Meclis'in kahraman mensuplarını rahmetle yâd ediyorum.

En büyük hazinemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Bültenler