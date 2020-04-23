23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı
Nevşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı.
23.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:56
Nevşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı.
Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in çelenk sunmasıyla başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA