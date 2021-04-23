23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakü'de törenle kutlandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakü'de törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakü'de törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Büyükelçi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk İlkokulundan öğrenciler katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan törende, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın büyük anlam taşıyan bir gün olduğunu, bugün, Türk milletinin istiklal ve istikbali için son derece önemli kararların alındığı, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi yöneten bir çatı niteliğini haiz TBMM'nin açıldığını belirtti.

Bağcı, Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü kültür mirasına sahip Türk milletinin, ulusal egemenliğin ne derece yüce bir değer olduğunu tarih boyunca ortaya koyduğunu ifade ederek "Nitekim, kuruluşundan bugüne darbe, cunta, muhtıra gibi vesayet girişimleriyle karşı karşıya kalan millet iradesi ve demokrasimiz 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha devlet ve millet düşmanı hain FETÖ'cülerin terör saldırılarına kalmış, yüce meclisimiz kendi savaş uçakları tarafından bombalanmıştır. Darbecilere karşı koyarak göğüslerini siper eden 250 vatan evladımız şehit edilmiş, 2 binden fazla insanımız yaralanarak gazi olmuştur. Milletimiz 100 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de egemenliğine sahip çıkarak iradesini tüm dünyaya güçlü bir şekilde göstermiş ve bir demokrasi zaferi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır." diye konuştu.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a geldiği ilk günden itibaren Türkiye sevgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyleyen Bağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Azerbaycan'da kutlamanın, bu yönüyle de ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bağcı, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son verip, vatan topraklarını kurtardığını hatırlatarak Azerbaycan halkını zaferleri dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin her karış toprağının kendileri için kutsal olduğunu kaydeden Bağcı, bu kutsal vatanı çocuklara miras bırakmayı görev gördüklerini ifade etti.

Büyükelçi Bağcı, törenden sonra Bakü Türk İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerden biri büyükelçi koltuğuna oturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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