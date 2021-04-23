23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Mobil sinevizyon aracının motorize eşliğinde gelmesi Mobil sinevizyon aracından 23 Nisan şarkısının dinletilmesi Vatandaşların ve çocukların evlerinin balkonundan şarkıya eşlik etmesi Vatandaşlardan Serhat Alper'in konuşması Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Alper'in konuşması YOZGAT -...

Mobil sinevizyon aracının motorize eşliğinde gelmesi

Mobil sinevizyon aracından 23 Nisan şarkısının dinletilmesi

Vatandaşların ve çocukların evlerinin balkonundan şarkıya eşlik etmesi

Vatandaşlardan Serhat Alper'in konuşması

Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Alper'in konuşması YOZGAT - Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla akşam etkinlikleri düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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