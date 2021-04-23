23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Mobil sinevizyon aracının motorize eşliğinde gelmesi Mobil sinevizyon aracından 23 Nisan şarkısının dinletilmesi Vatandaşların ve çocukların evlerinin balkonundan şarkıya eşlik etmesi Vatandaşlardan Serhat Alper'in konuşması Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Alper'in konuşması YOZGAT -...
Mobil sinevizyon aracının motorize eşliğinde gelmesi
Mobil sinevizyon aracından 23 Nisan şarkısının dinletilmesi
Vatandaşların ve çocukların evlerinin balkonundan şarkıya eşlik etmesi
Vatandaşlardan Serhat Alper'in konuşması
Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Alper'in konuşması YOZGAT - Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla akşam etkinlikleri düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul