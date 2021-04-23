23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Tren garı önünden hareket eden konvoy Konvoyun sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçmesi KARAMAN - Karaman Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.
Tren garı önünden hareket eden konvoy
Konvoyun sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçmesi KARAMAN - Karaman Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi. Tren garı önünden hareket eden konvoy, sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal