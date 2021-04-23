23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Tren garı önünden hareket eden konvoy Konvoyun sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçmesi KARAMAN - Karaman Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.