23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Tren garı önünden hareket eden konvoy Konvoyun sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçmesi KARAMAN - Karaman Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.

Tren garı önünden hareket eden konvoy

Konvoyun sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçmesi KARAMAN - Karaman Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi. Tren garı önünden hareket eden konvoy, sirenler eşliğinde Atatürk Bulvarı, Yunus Emre ve İbrahim Öktem caddelerinden geçti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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