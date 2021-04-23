23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Balçova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, masal kahramanlarının kostümlerini giyen bando ve kortej ekipleri ilçe merkezinde tur attı.

Renkli korteji gören evdeki çocuklar balkon ve pencerelerinden el sallayarak kutlamaya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Maalesef pandemi nedeniyle çocuklarımız bayramı alanlarda ve sokaklarda kutlayamıyorlar. Biz Atamızın çocuklarımıza hediye ettiği bu güzel bayramda hiçbir çocuğumuzun buruk bir bayram geçirmesini istemiyoruz. Gelecek yıllarda bu coşkumuzu biriktirip daha coşkulu bayramlar kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı tören düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanında tören düzenledi.

Salgın tedbirleriyle yapılan törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, cumhuriyetin çocukların koruyucusu ve yol göstericisi olduğunu ifade etti.

Çocuklara güçlü bir cumhuriyet, çağdaş ve güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Yücel, "Çocuklarımıza daha güçlü bir cumhuriyet, çağdaş ve güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyor, ülkemiz cumhuriyete yakışan bir yönetime kavuşsun diye korkusuzca mücadele ediyoruz. Biliyoruz aydınlık ve güzel yarınları çocuklarımıza borçluyuz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin açılmasında büyük emek veren devlet adamlarımızı, cumhuriyetimizi korumak için can veren tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz