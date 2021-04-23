23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde tertiplenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki kutlamalar önceki yıllara göre daha sınırlı. Milli Bayram kutlamalarımızı bundan sonraki yıllarda öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız ile daha coşkulu yapabilmemiz için salgın süreciyle ile ilgili hepimizin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene, okul müdür ve müdür yardımcıları ile sınırlı sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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