23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sivas'ın Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulan törende katılımcıların ateşi ölçüldü.

Programa Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Ulaş

Ulaş ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Bayramı buruk kutlamanın hüznünü yaşadıklarını belirten Gül, "Kutlamaları öğrencilerimiz ile neşe ile kutlamaya alıştık. Maalesef bu salgın nedeniyle bizi bu tür etkinliklerde çocuklarımızla uzaktan etkinlik yapmaya mecbur kıldı. Çocuklar da bayramı evlerinde kutluyorlar. İnşallah bu salgın dönemi biter, yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş