23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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