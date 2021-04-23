23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

??????? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

??????? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen törende, öğrenciler şiir okudu.

Tören sonunda ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Salgın nedeniyle buruk bir bayram kutladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan meclis, kuruluş ve kurtuluş mücadelesi verdi. 15 Temmuz'un kahraman ilçesinden, Milli Egemenlik Parkı'ndan TBMM'nin ilk başkanı ve baş komutanını saygıyla, hürmetle minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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