23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa'nın Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa'nın Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Demirci'deki kutlama etkinlikleri kapsamında belediye tarafından kırmızı beyaz balonlarla ve bayraklarla süslenen araçtan, evlerindeki çocuklar 23 Nisan'a özel çocuk şarkıları çalındı.

İlçenin cadde ve sokaklarında dolaşan araç, çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, çocukların sevinçlerine ve bayramlarına ortak olduklarını belirtti.

Çocuklar da araçtan yapılan müzik yayınıyla ellerindeki bayraklarını sallayıp 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Çocukların neşesine büyükler de alkışlarla destek oldu.

Turgutlu

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, resmi daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tören sonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddelerde sirenleri açık şekilde konvoy yaparak çocukların bayramını kutladı.

Kula

Kula'da da Yunus Emre Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru "Milli mücadelenin henüz başladığı zor zamanlarda dahi çocukları düşünen Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına hediye ederek yeni nesle verdiği önemi göstermiştir." diye konuştu.

Törene Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen