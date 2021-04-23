23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen jandarma araçlarından günün anlam ve önemiyle ilgili müzikleri çalarak, cadde ve sokaklarda gezdi.

Jandarma ekipleri mahalledeki çocuklara Türk bayrağı, satranç kakımı, yapboz takımı ve boyama kitapları hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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