23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Valiliği meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Valiliği meydanında gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı kutlamaları Eskişehir Valiliği'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın, anıta çelenk bıraktığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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