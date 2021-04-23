23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İslahiye ilesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.
Araban
Araban ilçesindeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, günün anlamına belirten bir konuşma yaptı.
Tören öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek