23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, bugünün, millet iradesine dayanan cumhuriyetin temellerinin atıldığı, tarihte yeni bir eşiğin yaşandığı, yeni bir sayfanın hayata geçirildiği bir gün olduğunu belirtti.

Büyük Millet Meclisinin yurdun dört bir tarafından gelen halkın temsilcilerinden oluşan üyeleriyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da açıldığına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Yurdun birçok bölgesinde yapılan kongreler sonucu seçilen üyeler Ankara'da toplanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sadece Türk İstiklal Savaşını yönetmediler, aynı zamanda yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de esaslarını belirlediler. Bu anlamda cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sağlam temellerinin inşa edildiği Büyük Millet Meclisimiz yasama, yürütme ve yargı erklerini kullanarak kurucu meclis sıfatıyla tarihimizdeki en müstesna yerini almıştır."

Genç, dünyada halkın seçtiği temsilcilerden oluşturulan bir meclis tarafından sevk ve idare edilen başka bir İstiklal Savaşı olmadığının altını çizerek, "Türk İstiklal Harbinin mutlak bir zaferle nihayete erdirilmesinin arkasında yatan nedenler hiç şüphesiz ki kati surette milletin iradesine, azim ve kararına dayanmasıdır. Amasya Genelgesi'nde kabul edilen, 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesini Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde hayata geçiren Büyük Millet Meclisi ve onun kahraman temsilcilerini ulusal meclisimizin kuruluşunun 101. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın, kollamanın ve daha güçlü yarınlara ulaştırmanın her bir vatandaşın görevi olması gerektiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bütün samimiyetimle ifade etmeliyim ki cumhuriyetimiz bütün varlığı ve benliğiyle ona sahip çıkan bir neslin emin ellerinde atiye güvenle bakmaktadır. Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu bütün dünya çocuklarına armağan ederek, bugün bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç, coşku ve kıvançla kutlamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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