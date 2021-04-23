23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Seferihisar'da Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç'un Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 4 anaokulu öğrencisi ve 3 ortaokul öğrencisi katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Jandarma Tabur Komutanı Albay Feridun Çağlayan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Sel, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın, CHP İlçe Başkanı Senem Solak, MHP İlçe Başkanı Ahmet Şeremet, İYİ Parti İlçe Başkanı Şadiye Aşçıoğlu'nın da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı seslendirildi.

Urla'daki kutlamalar

Urla'da da İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Gündüz konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan bağımsızlık meşalesinin 23 Nisan 1920 Cuma günü Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini belirterek, "Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, bilime ve teknolojiye açılan büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ye gurura kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazı Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklarımıza, sevgi ve güvenini göstermektedir." dedi.

Törende öğrenciler, 23 Nisan konulu şiirleri seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar