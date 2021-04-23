23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlü Levent Yazıcı'nın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile AK Parti İl Başkanlığı, Genç Parti İl Başkanlığı ve DSP İl Başkanlığı temsilcileri ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.

Törene katılanlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tören organizasyonunun düzenli olmadığını savundu. İmamoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın tören alanından erken ayrıldığını ileri sürerek buna tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu