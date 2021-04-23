23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ilçelerinde törenler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ilçelerinde törenler düzenlendi.

Besni ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra alanda bulunan Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel tarafından çelenk sunuldu.

Gölbaşı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Anıta çelenk bırakılan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı konuşmada, "Gönül arzu ederdi ki, bu önemli bayramı, meydanlarda, statlarda, okullarımızda büyük coşkularla kutlayalım. Ancak, dünyayı saran Kovid-19 salgını, maalesef bu heyecanımızı istediğimiz şekilde ifade etmemize engel teşkil ediyor. Bundan 101 yıl önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kahta ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende saygı duruşunun adından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tunçmen Atatürk büstüne çelenk sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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