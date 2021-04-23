23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Midyat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiirler okundu.

Törene, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ekrem Akman, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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