23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Meclis'in açılış gününün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür ve bağımsız yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, bayramın bütün dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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