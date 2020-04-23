23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Mersin'in Erdemli, Mut, Tarsus, Gülnar ilçeleriyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:56
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Mersin'in Erdemli, Mut, Tarsus, Gülnar ilçeleriyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erdemli ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Buradaki törenin ardından bayrak ve balonlarla süslenen belediye araçları şehir turu yaptı. Araçlardaki balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Mut ilçesinde de 23 Nisan'da doğum günü olan 3 çocuğa sürpriz yapıldı. Mut Kaymakamı Muammer Köken ilçedeki 3 çocuğun doğum gününü kutladı. Kutlamalarda gerekli tedbirler alınıp, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Köken, 3 çocuğa ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Tarsus Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar ile 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Gülnar ilçesinde de belediye tarafından ilçenin belli noktalarına 1920 çiçek dikimi yapıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de 23 Nisan'da doğum günü olan çocuklara Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan hediye verdi.

Kaynak: AA

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