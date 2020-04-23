23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları havadan görüntülendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları havadan görüntülendi Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapıldı. 23 Nisan dolayısıyla İstanbulda vatandaşlar evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okudu. 23 Nisan kutlamaları havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapıldı. 23 Nisan dolayasıyla İstanbullular balkonlar ve pencerelerini süsleyerek İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar "kırmızı, beyaz en büyük Türkiye" sloganları atarak 23 Nisanı coşkuyla kutladılar. Öte yandan 23 Nisan kutlamaları drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA