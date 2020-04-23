23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar evlerinde kutlama yaptı.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar evlerinde kutlama yaptı. Kuşpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir sitede oturanlar, apartmanları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayramı evlerinde kutlayan çocuklar ve aileleri,10. Yıl Marşı'nı birlikte söyledi. Site sakinlerinden Şemseddin Saçak, buruk da geçse bayram sevincini komşularıyla birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kaynak: AA