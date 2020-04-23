23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için bir sitede etkinlik düzenlendi.

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için bir sitede etkinlik düzenlendi. Altınşehir Mahallesi'nde ki bir sitede binaları bayrak ve balonlarla süslendi. İstiklal Marşı okunmasının ardından balkondaki çocuklara 23 Nisan şarkıları dinletildi. Site yöneticisi Mehmet İnan koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi. İnan, daha sonra çocuklara çiğköfte ve pasta ikram etti. Kaynak: AA