23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Polislerin Şehit Nurettin Ademoğlu'nun ailesini ziyaret etmesi ve hediye verilmesi Şehidin Eşi Feride Ademoğlu'nun konuşması Şehit kızı Senanur Ademoğlu'nun konuşması Site bahçesindeki vatandaşların polise bayrak açması Polisin balkonlardaki vatandaşlara 23 Nisan kutlama anonsu yapması Şehit...

Polislerin Şehit Nurettin Ademoğlu'nun ailesini ziyaret etmesi ve hediye verilmesi

Şehidin Eşi Feride Ademoğlu'nun konuşması

Şehit kızı Senanur Ademoğlu'nun konuşması

Site bahçesindeki vatandaşların polise bayrak açması

Polisin balkonlardaki vatandaşlara 23 Nisan kutlama anonsu yapması

Şehit Ömer Faruk Saygılı'nın ailesinin ziyaret edilmesi

Ülkü Saygılı röportaj

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı şehit çocuklarını ziyaret edip günlerini kutladı, hediyeler verdi.

Ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan, şehit polisler Ömer Faruk Sayıl ve Nurettin Ademoğlu'nun eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

Şehit Ömer Faruk Sayıl'ın eşi Ülkü Sayıl, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin ve eşinin kendileriyle her zaman ilgilendiğini belirterek "Kızım Zeynep Zişan ve Şüheda Ahsen polislerin bugünkü ziyareti için hazırlandılar. Hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

Şehit Nurettin Ademoğlu'nun eşi Feride Ademoğlu da kendilerini her zaman olduğu gibi koronavirüsün olduğu bir dönemde bile yalnız bırakmadıkları için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Ademoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Senanur Ademoğlu, herkesin içinde bir çocuk yattığını belirterek "Bugün de Ata'mızın bize verdiği günün 100. yıl dönümündeyiz. Bir ülkeyi çocuklara emanet edecek kadar vicdanlı ve yürekli bir adam Mustafa Kemal Atatürk. Herkesin çocuk bayramını kutluyorum. Biz bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak, tüm şehitlerimiz, gazilerimizin ve vatanı uğruna çalışan kardeşlerimizin sayesindedir. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA