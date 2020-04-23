23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan, Çorum, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çorum'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözlem altına alınan ailelerin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sürpriz etkinlikle kutlandı.

23.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:08
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Çorum'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözlem altına alınan ailelerin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sürpriz etkinlikle kutlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için Çorum Belediyesi ve yurt yönetimince etkinlik düzenledi.

Odalarında karantinada kalan çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sosyal mesafe kuralına uyularak 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Çocukların bulunduğu odaların pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen personel, onlara belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in de katıldığı etkinlikte, yurt bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Çorum Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Aşgın, 23 Nisan 1920 tarihinin önemine değinerek, "Bizlere çok görev düşüyor. Fert fert çok çalışarak yeryüzünün bu en güzel bayrağını, en güzel yerlere hep beraber taşıyacağız. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.

Aileler de sürpriz etkinlik dolayısıyla Aşgın ve yurt yönetimine teşekkür etti.

Amasya'da "23 Nisan Otobüsü" ile bayram kutlaması

Amasya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan üstü açık otobüs, belediye bandosunun seslendirdiği marşlar eşliğinde mahalle mahalle dolaştı.

Amasya Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlik düzenledi.

Belediye binası önünde kutlama için özel hazırlanan üstü açık otobüs, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Sokak aralarında dolaşarak çocuklar için marşlar ve çocuk şarkıları seslendiren otobüsü takip eden zabıta ekipleri, bayramı evlerinde geçiren çocuklara çikolata ve bayrak dağıttı.

Otobüsün içinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, balkon ve pencerelerden otobüsü ilgiyle izleyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutladı.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukların bayramı buruk geçirmemeleri için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

23 Nisan Otobüsü'nün kent merkezindeki 37 mahalleyi dolaşacağını bildiren Sarı, "Virüs belasından tez zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Bir dahaki sene bu bayramı daha coşkulu şekilde kutlayacağız inşallah." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri de rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan küçük Kaan Çınar'ı evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi Müdürlüğü tarafından öğretmenler ve çalışanlarının çocuklarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler gönderildi.

Kaynak: AA

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